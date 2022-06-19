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Son dakika haberi: Kadıköy'de otomobil durağa girdi! 1'i ağır 5 yaralı

Son dakika... İstanbul'un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, aynı yöndeki bir başka otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kadıköy'de otomobil durağa girdi! 1'i ağır 5 yaralı
Kadıköy'de otomobil durağa daldı! Yaralılar var
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DHA

Kaza saat 01.15 sıralarında Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu Kozyatağı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makas atarak ilerlediği iddia edilen Kadir Can Ç. idaresindeki 34 AR 2953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mustafa Kemal Şahin idaresindeki 34 FJD 454 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil Kozyatağı Metro Otobüs durağına daldı. Makas atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer otomobilde bulunan 3 kişi ve durakta bekleyen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ve yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza sebebiyle otomobillerden sızan yakıt, yağ ve cam parçaları yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. DHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü Mustafa Kemal Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya sebep olan makas atan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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