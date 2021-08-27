Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Son dakika haberi Pentagon'dan tahliyelerle ilgili yeni açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, "Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasına yönelik planımız hâlâ geçerli" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Pentagon'dan tahliyelerle ilgili yeni açıklama

Pentagon'dan, dün Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın kapısına yapılan ölümcül saldırının iki değil bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

General William Taylor, saldırıda yaralanan ABD askerlerinin tedavi için Almanya'ya ulaştığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi olduğunu belirtirken, bombalı saldırılara Taliban’ın güvenlik konusundaki başarısızlığının yol açmış olabileceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BMMYK: Yıl sonuna kadar yarım milyon insan Afganistan'dan ayrılabilir
DÜNYA Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ...
Lavrov-Di Maio görüşmesinin merkezinde Afganistan yer aldı
DÜNYA Lavrov-Di Maio görüşmesi
BM, ''ateş etme emri verip vermediği konusunda'' Kuzey Kore'den açıklama bekliyor
DÜNYA Kuzey Kore ve BM arasında kriz
SON DAKİKA: Reuters'a konuşan Türk yetkililer Türkiye'nin Kabil Havalimanı şartını açıkladı
DÜNYA Reuters aktardı: Türkiye'nin Kabil Havalimanı şartı
Taliban Kültür Komisyonu üyesi Balki'den Habertürk'e açıklamalar
DÜNYA Taliban yetkilisinden Habertürk'e açıklamalar
Kabil'deki bombalı saldırıların ardından Joe Biden'ın beden dili ne anlattı?
DÜNYA Biden'ın basın toplantında dikkat çeken kareler
SON DAKİKA: The Times Kabil'de İngiltere Büyükelçiliği'ne girdi: Afgan çalışanların belgeleri bırakılmış!
DÜNYA The Times Kabil'de İngiltere Büyükelçiliği'ne girdi!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Akis Çohacopulos yaşamını yitirdi
DÜNYA Akis Çohacopulos hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
DÜNYA İzzetbegoviç'in kabrine ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.