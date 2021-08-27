Pentagon'dan, dün Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın kapısına yapılan ölümcül saldırının iki değil bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

General William Taylor, saldırıda yaralanan ABD askerlerinin tedavi için Almanya'ya ulaştığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi olduğunu belirtirken, bombalı saldırılara Taliban’ın güvenlik konusundaki başarısızlığının yol açmış olabileceğini açıkladı.

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