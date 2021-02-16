Pınar Gültekin davasında flaş itiraz! 0:00 / 0:00

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine itirazda bulundu.

Savcılığın yaptığı itirazda, "Tahliye edilen Mertcan Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan yargılanan abisi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine sanık Mertcan Avcı'nın eyleminin abisinin eylemleri ile bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, tahliye edilen Mert Avcı'nın delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep olunur" denildi.

Öte yandan tahliyeye itiraz eden Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de, Muğla 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itirazda şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetle ilgili sanık Mertcan Avcı, jandarmada alınan ifadesinde bağ evinde 'Rahatsız edici bir koku yoktu' derken, mahkemedeki sorgusunda, 'Kötü bir koku hissettim demektedir. Jandarmadaki ifadesinde 'Yanan varilin içerisine baktım fakat alevlerden dolayı bir şey göremedim' diyen sanık, mahkemedeki sorguda, 'Varilin içerisine baktığımda sadece alevleri gördüm. İçi simsiyahtı, yanan odunlar gördüm' demekte ve çelişkili beyanlarda bulunmaktadır."

İtirazda ayrıca HTS kayıtları, tanık beyanları ve sanığın çelişkili beyanları dikkate alındığında, sanığın olay günü ve saatlerinde cinayet mahallinde bulunduğu da iddia edilerek, tutukluluk halinin devamı talep edildi.