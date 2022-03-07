Putin'den Avrupa'ya çağrı 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin konuşmasında Avrupa Birliği'ni Ukrayna'ya baskıya çağırdı ve "İnsan hakları kurallarına uyması için Kiev'e baskı yapın" dedi.

DÜN DE MACRON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Putin Avrupa ile bir temasını da dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirmişti.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in Macron'un Ukrayna topraklarındaki nükleer santrallerin güvenliğini sağlama konusundaki endişeleriyle ilgili, "Ukraynalı radikallerin sabotaj grubunun Zaporijya Nükleer Santrali alanında düzenlediği provokasyon" hakkında ayrıntılı bilgi verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu olayların Rus askeri birliklerini suçlama amaçlı olduğu öne sürülen açıklamada, “Rus birlikleri, Ukrayna güvenlik birimi ve personeli ile iş birliği içinde, nükleer santralin normal durumda çalışmasını sağlamaya devam ediyor. Radyoaktif oranı normaldir. Tüm bu gerçekler Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) Kurumu tarafından doğrulandı" ifadeleri kullanılmıştı.