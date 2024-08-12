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        Haberler Dünya Son dakika haberi Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek | Dış Haberler

        Son dakika haberi Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek

        Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ukrayna'nın Kursk saldırısına yanıt verilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:23
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        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
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        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılar son günlerde Rusya'nın Kursk bölgesinde şiddetini artırdı.

        Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ukrayna'nın Kursk saldırısına yanıt verilecek" dedi.

        Rus lider Putin, Kiev'in saldırılarına yanıt verileceğini söyledi.

        KURSK'TA 76 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Diğer yandan Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

        Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

        Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

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