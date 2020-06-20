Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşini 4 Haziran'da silahla vurduktan sonra kaçan Ragıp Canan, dün gözaltına alındıktan sonra bugün sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edildi. Ragıp Canan, çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Türkiye'nin kanını donduran olay, 4 Haziran'da Zeytinburnu'nda gerçekleşmişti. 23 yıldır evli olduğu ve boşanmak istediği eşinden sürekli şiddet gören Nurtaç Canan, eşinin silahıyla vurulduğu gece kanıyla “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazmıştı.

Nurtaç Canan o geceyi Habertürk'ten Emrah Doğru'ya anlatmıştı: "Beni evin en köşedeki odasına sürükledi. Orada elimden tuttu. Ben de olacakları anlayıp çaresizce 'Yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım. Üzerime tam 5 el ateş etti. Yere düştüğümde hala ateş etmeye devam ediyordu. Nereye ateş ettiğini göremiyordu. Daha sonra beni ölüme terk ederek evden çıktı. Ben de oraya kurşun yaralarından akan kanımla 'Anne, baba beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin ama ben kurtuldum sakın üzülmeyin' yazdım. Ölümü bekliyordum artık. Sonra kocam oğlumu aramış ve 'Anneni vurdum, istersen bir git bak' demiş. Oğlum apar topar arabayı atlayıp geldi. O anda beni öyle görünce şoka girdi, 'Bunu kim yaptı' dedi evi aramaya başladı. Telefonla 112'yi aradı. Yaşadığım dehşeti size asla anlatamam. O çocuğun gözlerindeki alevi, ateşi, yangını anlatamam, annesini böyle görüyor malum"

Nurtaç Canan, "Bu adam yakalansın, gereken ceza ne ise verilsin istiyorum" demişti.