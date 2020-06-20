Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Son dakika haberi Ragıp Canan tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan, kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Ragıp Canan

İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşini 4 Haziran'da silahla vurduktan sonra kaçan Ragıp Canan, dün gözaltına alındıktan sonra bugün sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edildi. Ragıp Canan, çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Türkiye'nin kanını donduran olay, 4 Haziran'da Zeytinburnu'nda gerçekleşmişti. 23 yıldır evli olduğu ve boşanmak istediği eşinden sürekli şiddet gören Nurtaç Canan, eşinin silahıyla vurulduğu gece kanıyla “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazmıştı.

Nurtaç Canan o geceyi Habertürk'ten Emrah Doğru'ya anlatmıştı: "Beni evin en köşedeki odasına sürükledi. Orada elimden tuttu. Ben de olacakları anlayıp çaresizce 'Yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım. Üzerime tam 5 el ateş etti. Yere düştüğümde hala ateş etmeye devam ediyordu. Nereye ateş ettiğini göremiyordu. Daha sonra beni ölüme terk ederek evden çıktı. Ben de oraya kurşun yaralarından akan kanımla 'Anne, baba beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin ama ben kurtuldum sakın üzülmeyin' yazdım. Ölümü bekliyordum artık. Sonra kocam oğlumu aramış ve 'Anneni vurdum, istersen bir git bak' demiş. Oğlum apar topar arabayı atlayıp geldi. O anda beni öyle görünce şoka girdi, 'Bunu kim yaptı' dedi evi aramaya başladı. Telefonla 112'yi aradı. Yaşadığım dehşeti size asla anlatamam. O çocuğun gözlerindeki alevi, ateşi, yangını anlatamam, annesini böyle görüyor malum"

Nurtaç Canan, "Bu adam yakalansın, gereken ceza ne ise verilsin istiyorum" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS zor muydu, kolay mıydı? LGS sayısal ve sözel soru yorumları
GÜNDEMLGS zor muydu, kolay mıydı
Doktor bu ne? Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada - Haberler
GÜNDEMHastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'bekçi' açıklaması - Haberler
GÜNDEMEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 'bekçi' açıklaması
Son dakika haberi Sağlık Bakanı'ndan o iddialara yanıt!
GÜNDEMSağlık Bakanı'ndan o iddialara yanıt!
Son dakika KAN DONDURAN DEHŞET! Dini nikahlı eşe 8 kurşun! - Haberler
GÜNDEM"Gelin beni alın" dedi! Dini nikahlı eşe 8 kurşun!
Son dakika haberi LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
GÜNDEMLGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son dakika OTOMOBİL HIRSIZLIĞI! 6 ayda 48 araç çaldılar! 'Cin Ali' çetesi çökertildi! - Haberler
GÜNDEM6 ayda 48 araç çaldılar! 'Cin Ali' çetesi çökertildi!
Son dakika haberleri! Uyuşturucu ve fuhuş baskını: 3 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMUyuşturucu ve fuhuş baskını: 3 gözaltı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye "Libya" yanıt
GÜNDEMÇelik'ten CHP'ye "Libya" yanıtı
Son dakika haberleri! Yaşlı çifti katletmişti! Tam 6 yıl sonra! - Haberler
GÜNDEMBir cinayeti daha çıktı! Başlarını ezip yakmıştı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X