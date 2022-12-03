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Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 13 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanından 122-121 galip ayrıldı

Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 13 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sıralardan kurtulmak isteyen Rockets, konferans lideri Suns'ın 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 30 sayı atan Jalen Green öne çıktı. Jabari Smith 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 41 sayı, 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Mikal Bridges 22 sayı, 8 ribaunt, Cameron Payne de 20 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'i 107-96 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının 117-109 yenildiği Memphis Grizzlies deplasmanında 6 sayı, 2 asist üretti.

Yıldızların düellosunda kazanan Lakers oldu

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, Doğu Konferansı'nda liderliğe oynayan Milwaukee Bucks'ı 133-129 mağlup etti.

Konuk ekip Lakers'ta Anthony Davis 44 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, LeBron James 28 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Russell Westbrook da 15 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double"a imza attı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Jrue Holiday'in 28 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Heat, Celtics'i uzatmada geçti

Lig lideri Boston Celtics ile Miami Heat arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın bitime 2.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı (110-110) ancak Heat sahadan 120-116 galip ayrıldı.

Heat'te Bam Adebayo 28 sayı, 7 ribaunt, Tyler Herro 26 sayı, 5 ribaunt, Jimmy Butler 25 sayı, 15 ribaunt ve Kyle Lowry 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Celtics cephesinde Jaylen Brown 37 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart ve Grant Williams 18'er sayı üretti. Jayson Tatum ise yüzde 27,8 isabetle 14 sayı atabildi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-116

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 129-133

Boston Celtics-Miami Heat: 116-120 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 117-109

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-96

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 114-105

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 99-117

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-109

Utah Jazz-Indiana Pacers: 139-119

Phoenix Suns-Houston Rockets: 121-122

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-111

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