Rusya'nın Belgorod kentinde patlama sesleri 0:00 / 0:00

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın Belgorod kentinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların nedeni ise henüz bilinmiyor.

RUSYA, KİEV'E SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde çok sayıda patlama meydana gelmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" demişti.

KERÇ KÖPRÜSÜ'NDE PATLAMA

Rusya'nın Kiev'deki saldırılarının Kerç Köprüsü'ndeki patlamaya misilleme olduğu ifade edilmişti.

Cumartesi günü Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti.

Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'nden patlamaya ilişkin ilk açıklama gelmiş ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey sınır dışı edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.