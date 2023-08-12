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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!

        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle sahillere kırmızı bayrak asılarak denize girilmesine izin verilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:48
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        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
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        Sakarya'da, olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının tehlike yaratacağı bildirildi.

        KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YASAKLANDI

        AA'da yer alan habere göre elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

        VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

        #sakarya
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