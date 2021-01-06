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Son dakika haberler... Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişi aranıyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haberi: Sandalla açıldığı denizde kayboldu! - Haberler
AA

İlçede iki arkadaşıyla sahile giden Ü.Ç. (29),başkasına ait sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açıldı.

AA'nın haberine göre, Ü.Ç'nin geri dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede 6 dalgıçla başlatılan aramalara Bursa'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Ekibi de katılıyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ile yürüttüğü çalışmaya helikopterle destek sağlanıyor.

Şu ana kadar Ü.Ç'ye ya da sandala ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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