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Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketindeki can kaybının 18'e çıktığını açıkladı
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Son dakika haberi Sel felaketinde can kaybı artıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketindeki can kaybının 18'e çıktığını açıkladı. Soylu bölgeye, bir yılda yağması beklenen yağışın 1-1.5 günde yağdığını söyledi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketindeki can kaybının 18'e çıktığını açıkladı
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu. Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"ARITILMIŞ SU YARIN 05.00'TEN İTİBAREN VERİLECEK"

AA'da yer alan habere göre Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını da söyledi. Soylu, "Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız" dedi.

"BİR YILDA YAĞACAK YAĞMUR, 1-1.5 GÜNDE YAĞDI"

Sel nedeniyle taşan Karakoyun Deresi civarında incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere, bir yılda yağacak yağmurun 1-1.5 günde yağdığını söyledi. Şu an Bozova bölgesinde kayıp bir kişinin olduğunu belirten Soylu, devletin tüm organlarıyla sahada görev aldığını aktardı.

"SEL, BÜYÜK BİR ALANI TAHRİP ETTİ"

Herkesin gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Soylu, "Selin tahrip ettiği alan büyük bir alan. Burası da biliyorsunuz dere yatağı. İnşallah yakın bir zamanda temizleyip bir vesileyle milletimizin hasarlarını tespit edip onları tazmin ederek milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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