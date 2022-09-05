Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.
İHA'da yer alan habere göre, Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi.
Fotoğraf: AA
İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.
Fotoğraf: AA
Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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