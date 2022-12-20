Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Sinop açıklarındaki gemide büyük yangın! - Son Dakika Haberleri
ABONE OL

Son dakika haberi Sinop açıklarındaki gemide büyük yangın!

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanına getirilerek hastaneye kaldırıldı

Sinop açıklarındaki gemide büyük yangın! - Son Dakika Haberleri

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

FOTO: AA
FOTO: AA

SİNOP VALİSİ'NDEN KARAÖMEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 3-4 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bodrum açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Bodrum açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kırşehir Belediyesi, tacizle suçlanan çalışanın işten kovulduğunu duyurdu
GÜNDEM Tacizle suçlanan personelin işine son verildi
Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapıyor!
Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
GÜNDEM Küçük Furkan göçük altında can verdi
Iğdır'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
GÜNDEM Iğdır'da minibüs ile kamyonet çarpıştı
YKS ne zaman? 2023 Üniversite Sınavı (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı başvuru ve sınav tarihi
GÜNDEM 2023 YKS ne zaman?
Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden, nasıl alınır?
GÜNDEM Uzman ve başöğretmenlik sertifikası sorgulama
Başkentte bir kişi evinde ölü bulundu
GÜNDEM Başkentte bir kişi evinde ölü bulundu
Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan araçta tarihi mermer sütunlar ele geçirildi
GÜNDEM Balıkesir'de tarihi mermer sütunlar ele geçirildi
Karaman'da sokakta kadınlara saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
GÜNDEM Sokakta kadınlara saldırdığı iddia edilen zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.