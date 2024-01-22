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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sivas Zara'da yolcu otobüsü kazası! İlk belirlemelere göre 26 yaralı!

        Sivas'ta kaza! İlk belirlemelere göre 26 yaralı!

        Sivas'ın Zara ilçesinde, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:36
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        Sivas'ta kaza! İlk belirlemelere göre 26 yaralı!
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        Sivas'ta, Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.

        AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        26 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        YOLDA BUZLANMA GÖRÜLDÜ

        Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.

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