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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medyada 110 provokatif paylaşım

        Son dakika haberi Sosyal medyada 110 provokatif paylaşım

        Pençe-Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapılan 110 hesap tespit edilirken, bunların 95'inin ülke dışında olduğu bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:57
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        Sosyal medyada 110 provokatif paylaşım
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        Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma hakkında X'ten açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6'sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

        110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı.

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