Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
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