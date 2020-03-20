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Sultanahmet Köftecisi 100 yıldır ilk kez açılmadı

İstanbul'un asırlık lezzet duraklarından Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920, kurulduğu günden beri ilk kez bugün açılmadı. Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920'nin Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet S. Tezçakın, "Bu dükkân 1. Dünya Savaşı'nda, İstanbul'un işgalinde, Kurtuluş Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, depremlerde, diğer doğal afetlerde, kıtlıklarda bile bir gün olsun kapanmadı... Bir asırda çok şey gördük. Zor zamanlarda birbirimizin yanında olarak, devletimizin alacağı önlemlerle bugünleri de atlatacağız" dedi

tarihi sulahmet köftecisi
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İstanbul'da Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden yerli, yabancı her gün binlerce kişinin yemek molası verdiği ünlü lezzet mekânı Tarihi Sultanahmet Köftecisi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak dükkanını kapatma kararı aldı. Dün misafirlerini ağırladıktan sonra kapatılan tarihi işletme bu sabah açılmadı.

Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920'nin merkez dükkanına bu sabah gelenler, "Siçir sağlığınız her şeyden önemli... Siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Ülkemizde görülen Covid-19 salgını dolayısıyla sizleri, çalışanlarımızı düşünerek merkez dükkanımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık. 100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere... Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920" yazısı ile karşılaştı.

'SAVAŞLARDA BİLE BİR GÜN KAPANMADI'

Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920'nin Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet S. Tezçakın, resmi kuruluş tarihleri 1920 olsa da 1916 yılından beri hizmet verdiklerinin belgelendiğini ifade ederek, "Bu dükkân 1. Dünya Savaşı'nda, İstanbul'un işgalinde, Kurtuluş Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, depremlerde, diğer doğal afetlerde, kıtlıklarda bile bir gün olsun kapanmadı. Dedemiz Mehmet Seracettin Efendi, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gizlice nevale göndererek, kahraman askerlerimize destek olmuş" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN ALACAĞI ÖNLEMLERLE BUGÜNLERİ DE ATLATACAĞIZ'

104 yıldır tarihe tanıklık eden dükkânı, misafirlerin ve çalışanların sağlığını düşünerek geçici olarak kapatmaya karar verdiklerini kaydeden Tezçakın, "İnsanların kalben birbirlerine yakınlaştığı, bedenen ise araya mesafe koyması gereken günler yaşıyoruz. Bir asırda çok şey gördük, Birlik, beraberlik ile bilimin ve milletimizin gücüne inanarak her zorluğun aşılacağını da yaşayarak defalarca gördük. Zor zamanlarda birbirimizin yanında olarak, devletimizin alacağı önlemlerle bugünleri de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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