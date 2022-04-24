"Bu takımda çok kahraman var"

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisi, Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimova ikilisi ekibini yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun çiftler finalinde Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimovaikilisi ile Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo karşılaştı. Bouzkova-Tormo ikilisi, 6-3, 6-4'lük setler sonrasında maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon olan çifte, kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

Törende konuşan Bouzkova, "Bu atmosferde oynamak çok güzel. Bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkürler." dedi.

Tormo ise organizatörlere ve seyircilere teşekkür etti.

Tekler finalinde ise bugün Veronika Kudermetova ile Anastasia Potapova karşılaşacak.