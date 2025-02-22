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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Tepsiyle kayan genç kız feci yaralandı! | Son dakika haberleri

        Tepsiyle kayan genç kız feci yaralandı!

        Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ş.S.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay anı kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:10
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        Tepsiyle kayan genç kız feci yaralandı!
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        Bartın merkez Demirciler Mahallesi'nde, kar eğlencesi yaşanırken akılalmaz bir kaza meydana geldi.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Tepsiyle karda kayan Ş.S, duvara çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ÇARPMA ANI KAMERADA

        AA'da yer alan habere göre öte yandan genç kızın duvara çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #bartın
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