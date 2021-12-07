Terör örgütünün sözde sorumlusu öldürüldü! 0:00 / 0:00

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Terör örgütü PKK'nun sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç öldürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde istihbarat, havalık ve PÖH'lerin ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Soylu, "Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 7, 2021

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün -sözde- GAP RIHA Eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.