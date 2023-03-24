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Son dakika haberi TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde devrilen TIR'ıyla kaybolan Emin Ergün'ün 10 gün sonra cansız bedeni bulundu

Son dakika: TIR şoförünün cansız bedeni bulundu
HABERTURK.COM

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan TIR'la ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede devam edildi.

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek verdi.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 gün önce TIR'ın dorsesine ulaşılmıştı.

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