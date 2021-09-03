2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 3, 2021

ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN MADALYA

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 3, 2021

TOKYO'DA 15. MADALYA

Olimpik ve paralimpik oyunlarda şampiyonluk kazanan tek takımımız olan goalball kadın takımız unvanını korurken, ülkemizin Tokyo'daki 2. altın madalyasını kazandırdı. Türkiye’nin Tokyo’daki madalya sayısı 15’e yükseldi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TEEFONU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.