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        Son dakika haberi Trabzonspor transferi açıkladı

        Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:09
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        Trabzonspor transferi açıkladı
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        Trabzonspor, Boavista forması giyen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Boavista'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeneceği belirtildi.

        Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, futbolcuya ilk 3 sezon 830 bin euro, 4. sezon 882 bin euro, opsiyonlu sezonda ise 986 bin euro maaş ödeyeceğini duyurdu.

        SEZON PERFORMANSI

        Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

        Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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