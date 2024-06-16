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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı

        Son dakika haberi Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı

        Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 1421 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 08:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:39
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        Trafikte bayram bilançosu: 5 ölü, 1421 yaralı
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        9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan 5 kişi hayatını kaybetti, 1421 kişi yaralandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik tedbirleri ve meydana gelen trafik kazaları hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede; 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

        Bakan Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil ifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Trafik kurallarına uyulmasını isteyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için yolun sonu bayram olsun" dedi.

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