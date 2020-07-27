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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında okullarda hijyen ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından yayımlanan "Eğitim Kurumlarında Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nda önemli düzenlemeler yer aldı.

Kılavuza göre, okulda öğrencilerin değil, sadece ziyaretçi ve personelin ateşi ölçülecek. Okula girişte de öğrencilerin tek tek ateşi ölçülmeyecek. Veliler her sabah evde ateş ölçüp okula bildirecek. Okullarda da soyal mesafe için gün boyu anons yapılacak.

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