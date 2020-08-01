Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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