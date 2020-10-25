Turizm merkezinde balık ölümleri endişelendirdi 0:00 / 0:00

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Deresi'nde görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

İlçedeki Sarısu Deresi'nde onlarca sazan ve kefal balığı su yüzeyinde ölü olarak görüldü. Denizle birleşen derede suyun azaldığı ve koku geldiği görüldü. Ölen onlarca balığı su üstünde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Sarısu Plajı'na giden turistlerin yanı sıra vatandaşlar da balık ölümlerini üzüntüyle izledi. Dereye balık tutmaya gelen bazı balıkçılar ise balık tutmadan ayrıldı.

Emekli öğretmen Osman Okçu, "Burada bir sürü balık ölmüş, çok üzüldüm. Su çekilmiş. Balıklar oksijen azlığından mı öldü, yoksa suya bir şey mi karıştı bilmiyorum. Yazık olmuş. İlgililerin gelip burayı kontrol etmesi lazım" dedi.

Amatör balıkçı Mustafa Öner, "Burası derenin denizle birleştiği yer. Şu an su yüzeyinde kötü görüntü var. Balıklar oksijen azlığı ya da zehirden dolayı ölmüşler. Eskiden çok güzel balık avlardık buradan. Ama şimdi maalesef balıkların hepsi ölüyor. Şu an çok üzüldük. Balık tutmak için geldik ama manzara bu. Biz keyif avcısıyız, tuttuğumuz balıkları geri salıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Erçetin ise, "Daha önce çok kez buraya geldik. Bu manzara karşısında üzüldük. Büyük büyük balıklar ölmüş. Bu balıklara önceden ekmek verir, zıplamalarını izlerdik. Şu an su ölü balık kokuyor. Normal şartlarda bu balıkların ölümünü hiç görmedik. Sabahta giderken ölüyorlardı" dedi.

Balıkların ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda belirlenecek.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Sarısu Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarısu Deresi’nin Antalya Limanı’nın arkasında, Toroslar'ın eteklerinden gelen karstik kaynaklardan beslenmesi sonucu oluştuğunu belirten Gökoğlu, "Göl ve lagün benzeri bir yer. Muhtemelen bu dereye bir kimyasalın girmesi sonucu balık ölümleri yaşandı. Bugüne kadar orada bir balık ölümü olmadı. Bu saatten sonra mı oluyor? Muhtemelen ya yağışın ardından bir kimyasal girdi ya da amatör avcılar suya kimyasal bıraktı avlanmak için. Maalesef bu oluyor. Kıyılarımızda bunu yapıyorlar, böyle bir durum da olmuş olabilir" dedi.

'DERELER KORUNMALI'

Suyun oksijeninin düşüp düşmediğinin yerinde yapılan bir ölçümle hemen belirlenebileceğini dile getiren Gökoğlu, "Yıllardır derelerin kirletilmemesi için mücadele veriyorum. Denize dökülen tüm derelerin korunmasını istedim. Buralar elden çıkıyor. Bu olayların yaşanacağını öngörüyoruz. Antalya’nın derelerindeki sular yeraltından çıkıyor ve içilebilecek karakterdedir ama temiz tutabilirsek. Sarısu bölgesinde sitelerin yüzme havuzu var. Klorlanan sular nerelere gidiyor? Otellerin kollu suları nereye gidiyor? Belki de havuzun suyu boşaltıldı, dereye karıştı" dedi.

'BÜYÜK CEZALAR VERİLMELİ'

Derelerin Antalya’nın can damarları olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Orada sazan, kefal, çiçek balığı, sirüz ve yılan balığı yaşıyor. Buraları kaybedersek balık türlerimiz de kaybolur. Dikkat etmek lazım. O suyun kenarında herkes avlar. Dereye giren kirli suların engellenmesi lazım. Yetkililerin yapacağı en büyük iş suyu kirletenlere çok büyük ceza vermesi gerekiyor. Ağır yaptırımlar gelirse bu işi ancak böyle önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gökoğlu, eğer bir kimyasal zehirlenme varsa tutulan balıkların tüketilmemesi için vatandaşları uyardı.