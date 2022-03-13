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Son dakika haberi Unkapanı köprüsü yeniden trafiğe açıldı

Son dakika haberine göre bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle Taksim yönüne trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yeninden trafiğe açıldı

Son dakika: Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
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İHA

Unkapanı Köprüsü dün ve önceki gün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, ekiplerin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

İHA'da yer alan habere göre, soğuk havanında etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı.

1 SAAT KAPATILDI

Açılmanın yaşanmasıyla köprü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi.

Açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığının tespit edilmesiyle köprü tekrar trafiğe açıldı. Köprüden trafik geçişleri Fatih yönüne tek şeritten yapılırken Taksim istikametinde ise sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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