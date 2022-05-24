CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak başarılarına bir yenisini ekleyen Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor.

Sarı-siyahlılar, takımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonu ile birlikte 14. sezonunu bitiren 49 yaşındaki İtalyan antrenör idaresinde ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarıya imza attı.

Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran Guidetti, Bulgaristan, Almanya ve Hollanda kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.

Türkiye'de 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 25 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Türk Hava Yolları'nda forma giyen milli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan Giovanni Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.

VakıfBank'ın 36 kupasının 25'inde imzası var

VakıfBank, tarihinde kazandığı 36 kupanın 25'ini İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde elde etti.

Sarı-siyahlı takım, şu ana kadar 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 13 Türkiye Ligi, 8 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank, bu kupaların 25'ine Giovanni Guidetti idaresinde ulaştı.

Sarı-siyahlı takımın ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 11 kupanın 9'unda Guidetti'nin imzası bulunuyor.

Dünya Şampiyonası ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan başantrenör

Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör unvanını taşıyor.

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 2001 yılından itibaren yeni formatta 5 kez kazandı.

Sarı-siyahlılar, bu organizasyonlarda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde ederken, Giovanni Guidetti de bu başarıyı yaşayan ilk başantrenör olarak tarihteki yerini aldı.

A Milli Takım'daki başarıları

Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de önemli başarılar yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, İtalyan başantrenör yönetiminde 2021 FIVB Uluslar Ligi'ni üçüncü, 2019 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamlarken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise beşinci bitirdi.

Ülkede voleybolun gelişimine önemli katkı sağlayan Giovanni Guidetti, "Yarının Sultanları" projesi çerçevesinde de Türkiye'yi gezerek genç kızlara bu sporu sevdirmeye çalışıyor.