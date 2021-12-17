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Haberler Gündem Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu
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Son dakika haberi Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu
Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu
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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi yapıldı. Yargıtay'a 11 ve Danıştay'a 3 üye seçildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay ve Danıştay'a seçilen isimler şunlar:

Yargıtay Üyeliğine seçilenler:

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

Danıştay Üyeliğine seçilenler;

1-Yunus Emre SILAY/Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı
2-İsmail Hakkı SAYIN/ Ankara İstinaf Daire Başkanı
3-Esat TOKLU/Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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