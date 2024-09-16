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        Haberler Gündem Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı

        Son dakika haberi Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:48
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        MSB: Hudutta 1'i terörist 6 kişi yakalandı
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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