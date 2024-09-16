Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu… pic.twitter.com/QlYpdUQh9Y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2024