Yenikapı metro istasyonunda yangın!
İstanbul'da sabah saatlerinde, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda, yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, bir süre kapatılan istasyon yeniden seferlere açıldı.
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI
AA'da yer alan habere göre yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.
İETT OTOBÜSLERİ RİNG SEFERİ YAPACAK
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.
İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.