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Yine eşkıya dehşeti! Maske uyarısı yapan dokto, darbetti

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi İzmir'in Bornova ilçesinde eklendi. Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Şehir eşkıyası ve G.B. gözaltına alındı

Son dakika haberi... Yine eşkıya dehşeti! Doktoru darbetti
Yine eşkıya dehşeti! Doktoru darbetti
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DHA

İzmir Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde 19 yaşındaki Ö.Ş., imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen G.B.'yi muayenesinin ardından maske takmasını isteyen doktora önce bıçak çekti ardından darp etti.

Olay, gece saatlerinde Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğunun belirlenmesi sonrası doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi.

'SEN DOKTORSUN İŞİNİ YAP, KARIŞMA BANA'

Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikâyetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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