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        Haberler Gündem Güncel YSK'dan 4 ilçe için flaş karar! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi YSK'dan Ardahan ve 4 ilçe için flaş karar!

        Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de seçim iptal edildi. Diğer yandan CHP'nin kurula yaptığı itiraz sonuçlandı. Buna göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:16
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        Ardahan ve bazı ilçelerde flaş kararlar
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        31 Mart seçimlerinin ardından siyasi partilerin yaptıkları itirazlar YSK tarafından değerlendiriliyor. Bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

        HALFETİ'DE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

        İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Mehmet Karayılan'ın yüzde 39.45'ini alarak kazandığı Şanlıurfa Halfeti ilçesindeki seçimi AK Parti'nin itirazı üzerine iptal ederek yenilenmesine karar verdi.

        Karayılan en yakın rakibi AK Parti'li Şeref Albayrak'la arasında 906 oy farkı ile seçimi kazanmıştı.

        31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların yüzde 39.45'ini, AK Parti'li Şeref Albayrak ise yüzde yüzde 34.97'sini almıştı. Karayılan ile Albayrak arasındaki oy farkı 906 olarak açıklanmıştı.

        AK Parti usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek 2 Nisan'da ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı. İlçe seçim kurulu itirazı usulden reddetti. AK Parti itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

        ARDAHAN'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

        Ardahan'da mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, AK Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

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