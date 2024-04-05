31 Mart seçimlerinin ardından siyasi partilerin yaptıkları itirazlar YSK tarafından değerlendiriliyor. Bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

HALFETİ'DE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Mehmet Karayılan'ın yüzde 39.45'ini alarak kazandığı Şanlıurfa Halfeti ilçesindeki seçimi AK Parti'nin itirazı üzerine iptal ederek yenilenmesine karar verdi.

Karayılan en yakın rakibi AK Parti'li Şeref Albayrak'la arasında 906 oy farkı ile seçimi kazanmıştı.