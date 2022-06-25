Yunanistan casusu MİT tarafından yakalandı! 0:00 / 0:00

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Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunan casusu Ampara'nın, Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu öğrendildi.

Ampara'nın, sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye’deki Suriyeliler ve Yunanistan’a yerleşen FETÖ/PDY’ye müzahir işadamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı bildirildi.