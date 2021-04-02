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Son dakika haberi! Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ortaokullara baktığımızda yüzde 76 civarında bir katılım var ve liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var. Çok üzücü bir şekilde bu artışları izliyoruz ama okullara devam konusunda da artışlar devam ediyor, istatistikler yükseldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı...

Son dakika haberi! Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Yüz yüze eğitim devam edecek mi?
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HABERTURK.COM

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kosta Rika, Kolombiya gibi ülkelerden sonra en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık önceliği prensibimizden kaynaklanan bir yaklaşım" dedi.

"HER İLE ÖZGÜ KARARLAR ALINIYOR"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Valiliklerimiz, İl Hıfzısıhha Kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyorlar ve her ile özgü kararlar alıyorlar. Tüm valilerimize, ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz, istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı bir şekilde devam edelim, koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen, diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bu zor dönemde bir teşekkür de velilerimize."

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