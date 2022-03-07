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Haberler Dünya Zelenskiy'den Avrupa'ya yeni mesaj
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Son dakika haberi Zelenskiy'den Avrupa'ya yeni mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son açıklamasında Avrupa'ya mesaj vererek "Avrupa'nın geleceği Ukraynalıların direnişine bağlı" dedi.

Zelenskiy'den Avrupa'ya yeni mesaj
Zelenskiy'den Avrupa'ya yeni mesaj
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HABERTURK.COM

Zelenskiy Avrupa'ya seslenmesinin ardından dünyaya da çağrıda bulunarak "Rus petrolünü boykot edin. Tüm dünya Rusya ile ithalatı ve ihracatı durdurmalı" dedi.

ZELENSKIY "AFFETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Zelenskiy, pazar akşamı yayımladığı video mesajında, "Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla." diye konuşmuştu.

Rusya'nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının "kasıtlı bir cinayet olduğunu" kaydeden Zelenskiy, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenskiy, "Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet." ifadesini kullandı.

Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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