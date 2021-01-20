Olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Y.Ö. (51),E.K. (50) ve S.S. (43),zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu.
DHA'nın haberine göre, Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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