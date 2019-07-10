Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı. 8 sanık “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 26 sanık “sanık anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası aldı. 15 sanık “darbeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR