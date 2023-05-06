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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 7 yaşındaki çocuk korumaya alındı! Bu nasıl anne? - gündem haberleri
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7 yaşındaki çocuk korumaya alındı! Bu nasıl anne?

Antalya'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki kız çocuğu M.A.A. devlet korumasına alındı. Baba Muhammet A. ise kızını almak için velayet davası açtı

Son dakika haberler: 7 yaşındaki çocuk korumaya alındı! Bu nasıl anne? - gündem haberleri
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DHA

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı.

ESKİ EŞİNİN CANLI YAYIN YAPTIĞINI ÖĞRENDİ

DHA'da yer alan habere göre Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

SEVGİLİSİYLE DUŞTA YALNIZ BIRAKTI

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü.

BABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Önceki gün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

BABA VELAYET DAVASI AÇTI

Öte yandan, savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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