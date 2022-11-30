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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!
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8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!

Eskişehir’de 8 yıl öncesine dayanan aracına yol verme tartışmasından dolayı aralarında husumet bulunan İsa Demirci’nin, Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı

Son dakika haberler: 8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!
8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!
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İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşen olayda seyyar halı satıcısı olan İsa Demirci (32) ile 8 yıl öncesinden yol verme tartışması nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı.

YANINDAKİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye ateş etti.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞ

Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu. Eşi ile aracına binen İsa Demirci’nın kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.’nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken, adli sürecinin ardından dün müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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