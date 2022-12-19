Alçılı kolla direksiyona geçti! Bununla bitmedi!

Bursa'da kaza, Osmangazi ilçesinde, saat 05.30 sıralarında Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
METRONUN DUVARI VE KALDIRIMA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı.
OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi.
2.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza sonrası ise sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflemeyi reddedip, kaçmaya çalıştı. Polisin engellediği Haluk A., ikna edilip, alkolmetreyi üflemesi sağlandı.
EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
2.55 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
1823 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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