Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!

YANGIN KÖMÜRLÜKTE ÇIKTI

Haberin videosu ve fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, anne, baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.