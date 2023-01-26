Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!

İstanbul'da yangın, Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında çıktı.
YANGIN KÖMÜRLÜKTE ÇIKTI
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, anne, baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI
İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç´ın cansız bedeni ile karşılaştı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.
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