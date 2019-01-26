Sixt Türkiye konkordato talep etti. 1912 yılında kurulan Münih merkezli Alman araç kiralama devi Sixt'in Türkiye'deki temsilcisi Artı Seyahat mali durumdaki olumsuzluklar nedeniyle konkordato için başvurdu.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tüzel kişilik olan Artı Seyahat'in yanı sıra şirketin yetkilileri Fehmi Sertdemir ve Hakan Özyılmaz hakkında da 17 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ve davacı gerçek kişilere konkordato komiseri görevlendirildi.
2 KEZ FORTUNE 500 LİSTESİNE DE GİRMİŞTİ
1992 yılında araç kiralama sektörüne adım atan Sixt Türkiye, 2008 yılından bu yana Artı Seyahat A.Ş.'nin temsilciğinde ve çoğunlukla havalimanlarında hizmet veriyor.
Üst segment markalara ait yüzlerce araçlık filosu olan Sixt Türkiye'nin faaliyet gösterdiği yerler İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Dalaman, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, Samsun, Sivas ve Trabzon.
Sixt Türkiye'nin bağlı olduğu Artı Seyahat'in bir bölümü 2016 yazında Has Grubu'na ait Has Otomotiv'e satılmıştı. Artı Seyahat, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 390 ve 362. sıradan Fortune 500 listesine girmişti. Yapılan araştırmaya göre Artı Seyahat bu iki yıldaki ortalama net satışı 400 milyon liranın üzerindeydi.
Araç kiralama sektöründe ilk büyük konkordato 2018 haziran ayında faaliyetlerini durduran Fleetcorp'tan gelmişti. Konkordato talebi reddedilen Fleetcorp kasım ayında resmen iflas etmişti.
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