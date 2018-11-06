Bir süre önce faaliyetlerine son veren Türkiye’nin en büyük kiralama şirketlerinden bir olan Fleetcorp, resmen iflas etti. Şirket avukatı aktiflerinin 1.2 milyar TL, borcu ise 1.6 milyar lira olduğunu beyan etti ancak şirketin savunmasında söylediği 12 bin aracın yeri ve değeri tespit edilemedi. İstanbul 1. Asliye Ticaret mahkemesi şirketin konkordato talebini reddetti. Banka, finans şirketi ve piyasaya olan milyarlık borcuyla faaliyetlerini durduran şirketin 11 Eylül'de verilen geçici mühleti kaldıran mahkeme heyeti böylece dev şirketin konkordato sürecine de son verdi. Bugün itibariyle İcra İflas Kanunu'nun 292'inci maddesi gereğinde iflasına karar verildi.
Döviz borçlanan, kiralama bedelini müşteriden dövizle alan kiralama şirketleri, kiralamadan dönen araçları Türk Lirası’yla sattıkları son bir yılda yüzde 80’e yaklaşan Euro artışı ikinci el fiyatlarına yansımadığı için araç başına ortalama 5-6 bin Euro zarar ettiler. Şirketteki krizi tetikleyen de bu oldu. Kimi şirketler borçlarını erken dönemde TL’ye çevirdiği için daha az hasar aldı, kimileri ise o dönemde zaten ödeme güçlüğü içinde olduğu için yapılandırma istese de yapamadı.Şirketin geçen yıl sonundaki borcu 300 milyon Euro idi. O dönemin kuruyla hesaplandığında bu borç, dünkü haberlere de yansıdığı gibi 1,2-1,3 milyar TL'ye karşılık geliyordu. Bugüne dek önemeyen borcun TL karşılığı ise 1,8 milyar TL’yi buldu.
KRİZ BANKALARDAN DEĞİL GALERİCİLERDEN ÇIKTI
Hissedarlarını ikna edemeyen, banka finans kuruluşlarındaki 1,7 milyar TL’lik kredi limitini de kur artışından ötürü aşan şirket, kısa vadeli nakit ihtiyacı için elindeki araçları ihaleler yoluyla piyasadaki galericilere sattı.Bu işlem yapıldığında şirketin vadesi geldiği halde banka ve finans kuruluşlarına ödenmemiş olan 78 milyon TL karşılığı kredi taksiti olduğu söyleniyor. Ayda yaklaşık 27 milyon TL kira geliri olan şirketin bu gelirle borçlarını çevirmesi mümkün olmadı.
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