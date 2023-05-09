Annesini öldürüp gardıroba saklamıştı! Vahşeti anlattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Annesini öldürüp gardıroba saklamıştı! Vahşeti anlattı!
ABONE OL

Annesini öldürüp gardıroba saklamıştı! Vahşeti anlattı!

Antalya'da, 70 yaşındaki annesi Fatma Sevinç'i öldüren 49 yaşındaki Süleyman Sevinç tutuklandı. Sevinç ifadesinde annesiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de bu tartışmanın şiddetinin arttığını belirterek, "Yüzüme birkaç tokat attı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak, bana 'ya sen ya ben' diyerek salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum" dedi

Son dakika haberler: Annesini öldürüp gardıroba saklamıştı! Vahşeti anlattı!
DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma Sevinç'ten (70) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs'ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDIĞI BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan ilk incelemede, Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

KOMŞULAR, TARTIŞMA SESLERİ DUYDU

Soruşturma başlatan polis, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç'in (49) tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

YOLDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Cinayet şüphelisi Süleyman Sevinç, önceki gün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman Sevinç, kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Sevinç, annesini öldürdüğünü de itiraf etti ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi.

"8 YILDIR ANNEMLE YAŞAMAKTAYDIM"

Süleyman Sevinç ifadesinde suçunu kabul etti. Sevinç, "Ölen Fatma Sevinç benim öz annem olur. Ü.S. ise öz kardeşim olur. Ben ailevi problemler nedeniyle üçüncü eşimden ayrı yaşamaktaydım. Bu nedenle annem Fatma ile yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşamaktayız. Ben 3 evlilik yaptım. Her evliliğimde annem sürekli olarak bana karşı çıktı ve eşlerim için uygunsuz kelimeler söylüyordu.

"15 GÜNDÜR TARTIŞMALARIMIZ ŞİDDETLENMİŞTİ"

Bu nedenle son eşimden de annemden dolayı ayrıldım. Babam 31 Aralık 2022'de vefat etti. Babamın vefatından beri annem sürekli olarak benim üzerime gelmekteydi. Babamı benim öldürdüğümü söylüyor, aynı zamanda son eşimin de başka insanlarla birlikte olduğu belirterek, uygunsuz ithamlarda bulunuyordu. Bu yüzden son 15 gündür tartışmalarımız şiddetlenmişti" dedi.

"AYRILDIĞIM EŞİME BEL ATLI KELİMELER SÖYLÜYORDU"

Tartışmaların olay günü daha da arttığını anlatan Süleyman Sevinç, şunları söyledi: "En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01.30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı.

"BIÇAĞI ALMAYA ÇALIŞTIM ELİMİ ISIRDI"

Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben 'ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı.

"KAÇ DEFA BIÇAK VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm.

"YERLERİ TEMİZLEDİM, O GECE EVDE KALDIM"

Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi.

"ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya'ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum." Süleyman Sevinç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: İzmir'de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 gözaltı! - Uyuşturucu operasyonunda son durum
GÜNDEM İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 gözaltı!
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
GÜNDEM Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı belli oluyor! ...
Oy kullanmama cezası 2023: Genel Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, suç mu, oy kullanmamanın cezası var mı?
GÜNDEM Oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
GÜNDEM Bu iller için yağmur uyarısı
Erzurum'daki olaylı mitinge ilişkin gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM Erzurum'daki olaylı mitinge ilişkin gözaltına alınan ...
Malatya'da çadırda yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM Çadırda yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk öldü
Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
GÜNDEM Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal ...
İzmir'de kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
GÜNDEM Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin ...
Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
GÜNDEM Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.