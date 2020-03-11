Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin inşa edileceği alan üzerinde bulunan Askeri Lojmanlar'ın yıkım çalışmaları başladı. 3 ay içinde yıkımı tamamlanacak olan Askeri Lojmanlar'da, 48 blok, 520 lojmanın yanı sıra, misafirhane, gazino, düğün salonu gibi diğer hizmet binaları bulunuyor.

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan yıkımın hemen ardından inşasına başlanacak olan 55 bin metrekarelik Millet Bahçesi, sadece Zeytinburnu’na değil, çevre ilçelere de İstanbul’un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlıyor. Zeytinburnu'nun tam ortasına konumlandırılacak olan Millet Bahçesi'ne, ilçenin her noktasından yürüme mesafesinde ulaşılabilecek.

Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; yansıma havuzu, şelale, koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, Türk bahçesi, çeşme, çiçek tarhları, ahşap gazebo, ahşap pergola, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanı, çocuk oyun köyü, engelsiz oyun alanları, kafeterya, yaşlılar için engelsiz alan, kelebek, ses, koku, renk bahçeleri, tıbbı aromatik bitki bahçesi, açık hava sergi platformu ve çok amaçlı etkinlik alanları yer alacak.

BAŞKAN ARISOY: ÇOK GÜZEL VE ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu için çok güzel ve önemli bir başlangıç. Süreci 2014 yılında başlayan, Zeytinburnu’nun tam kalbinde, merkezinde yapılacak olan Millet Bahçesi için askeri lojmanların yıkımına hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

'YIKIM TÜM AĞAÇLAR KORUNACAK'

Yıkım çalışmaları boyunca alandaki mevcut tüm ağaçları korunacağına dikkat çeken Başkan Arısoy, "3 ay içerisinde buradaki 48 bloktan oluşan binaları yıkacağız. Yerine 55 bin metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi kazandıracağız. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Şu anda sözleşme süreçleri devam ediyor. Buradaki tüm ağaçların rölövesi işlenecek, yıkımı buradaki ağaçları koruyarak gerçekleştireceğiz. O bakımdan yıkım süreci normalden biraz daha uzun sürecek" diye konuştu.

'İNŞAAT TOKİ HİMAYESİNDE YAPILACAK'

Yıkım çalışmalarının en geç 3 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirten Başkan Ömer Arısoy, "Yıkımın hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) himayesinde Millet Bahçesi inşaatına başlayacağız. Zeytinburnu'nun tam kalbine yeni bir yeşil alan kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ’NE KOMŞU PROJELER

Askeri lojmanların yıkımı ile boşalacak yaklaşık 55 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi'nin yanı sıra; ilçenin merkezine konumlanacak 2 bin kişilik Millet Camii, 330 kişilik taziye salonu, kitap satış yeri, kütüphane, kıraathane, askerlik şubesi, itfaiye ve emniyet yapıları da inşa edilecek.

Öte yandan, Millet Bahçesi'ne komşu olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir Kongre Merkezi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere rezerv konut inşa edilecek.