İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, ekipler yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı.
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