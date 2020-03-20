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Batman’da mülk sahipleri 'koronavirüs' nedeniyle kira alacaklarını erteledi!

Batman’da Şemsiyeli Sokak olarak bilinen ve yaklaşık 100 esnaftan oluşan çarşı merkezinde esnaf koronavirüs tedbirleri kapsamında kepenk açmadı. Sokakta bulunan mülk sahipleri de esnafın mağdur olmaması için Ramazan Bayramı'na kadar kiraları almayıp ertelediklerini ilan etti

koronavirüs
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Koronavirüs tedbirlerinden dolayı Batman’da birçok esnaf kepenk açmadı. Ortaya çıkan tablodan sonra ise mülk sahipleri harekete geçti. 

Bulut Kutlu’nun haberine göre, iş yapamaz duruma gelen sokak esnafına destek amacıyla bu kararı aldıklarını belirten mülk sahiplerinden Hasan Tunç, şunları kaydetti: 

“Koronavirüse karşı alınan tedbirler neticesinde esnaflar iş yapamadığından dolayı zor durumdadırlar. Bu yüzden mülk sahipleri olarak onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramı'na kadar kira talep etmeyeceğiz. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür. Bu duyarlılığı esnaf ve mülk sahipleri olarak herkesten bekliyoruz” dedi.

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