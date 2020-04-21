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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,20 liradan 5,12 liraya, İzmir'de de 5,37 liradan 5,29 liraya inecek.

Uluslar arası piyasalarda petrol tarihi bir dönemden geçiyor. “OPEC+” ülkelerin petrol üretimini günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında fiyatı bir miktar yükselen Brent petrol, daha sonra gevşedi.

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatları da oynak bir seyir izliyor. Benzinin tonu da 207 dolardan 195 dolara düştü.Motorinin tonu 237 dolar düzeyinde seyrediyor. Motorinde, bir fiyat hareketi söz konusu değil.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.